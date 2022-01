Die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle ist 2021 gestiegen

Bozen – 7.586 Streifen hat die Straßenpolizei im vergangenen Jahr in Südtirol eingesetzt. 32.568 Personen und 30.686 Fahrzeuge wurden überprüft, in 15.658 Fällen wurden Regelbrüche gegen den Verkehrskodex geahndet. Das ist das Ergebnis der Bilanz, die die Straßenpolizei über das Jahr 2021 gezogen hat.

In 3.401 Fällen war überhöhte Geschwindigkeit das Problem. 855 Fahrberechtigungen haben die Ordnungshüter eingezogen. 30.081 Führerscheinpunkte wurden gekürzt und 76 Fahrzeuge beschlagnahmt.

77 Lenker wurden wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt. Vier Anzeigen wurden wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss erstattet.

Im Vergleich zu 2020 sind die Unfälle im vergangenen Jahr von 307 auf 323 angestiegen. Vier Unfälle, um deren Erhebungen sich die Straßenpolizei gekümmert hat, endeten im Jahr 2021 tödlich. Im Jahr zuvor gab es nur zwei tödliche Unfälle.

Im Juni hat die Straßenpolizei nach einem tödlichen Unfall in auf der Brennerautobahn bei Pfatten einen niederländischen Staatsbürger auf frischer Tat verhaftet. Der Mann hatte mit seinem Fahrzeug ein gefährliches Manöver durch geführt. Der Vorwurf lautete auf Mord im Straßenverkehr. Ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Meran war bei dem Unfall ums Leben gekommen. Eine weitere Motorradfahrerin hatte sich schwer verletzt.

Was insgesamt die Anzahl der Unfälle mit Verletzten anbelangt, bleibt der Trend konstant: Sowohl im Jahr 2021 als auch im Vorjahr kam es zu jeweils 147 Unfällen. Während sich im vergangenen Jahr 220 Personen verletzt haben, betrug die Anzahl der Verletzten im Jahr zuvor 237. Der Vergleich mit 2020 gilt allerdings nicht als repräsentativ, weil es aufgrund der Corona-Pandemie zeitweise zu Einschränkungen der Bewegungsfreiheit gekommen war.

Die Straßenpolizei hat im vergangenen Jahr außerdem 443 Schwerfahrzeuge kontrolliert. In 164 Fällen wurden Strafen ausgestellt.

Außerdem hat die Straßenpolizei 136 Personen wegen strafrechtlich relevanter Vergehen angezeigt, sechs Personen wurden verhaftet. In einem Fall wurden in Zusammenarbeit mit der Finanzpolizei bei der Autobahnmautstelle in Sterzing 30 Kilogramm Drogen beschlagnahmt. Für zwei Personen klickten die Handschellen.

2.361 Jugendliche hat die Straßenpolizei hingegen im Rahmen von Präventionskampagnen an Südtirols Schulen erreicht.