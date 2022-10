Diebes-Strategie neutralisiert

Meran – Gundolf Wegleiter, Juwelier in Meran, ist vergangene Woche das Ziel von Kriminellen geworden. Allerdings bissen sich diese im historischen Geschäft von Wegleiter die Zähne aus und mussten ohne Beute verschwinden, berichtet die Zeitung Alto Adige am Mittwoch.

Zwei ihm unbekannte Frauen seien ins Geschäft gekommen und bei ihrem Anblick hätten bei ihm sogleich sämtliche Alarmglocken geläutet. Beide trugen nämlich Brillen und Perücken von minderer Qualität, die aber gut ihr Gesicht verdeckten. Sein ungutes Gefühlt sollte ihn nicht trügen: Die Strategie der Übeltäter sei es nämlich oftmals, sich viele unterschiedliche Schmuckstücke zeigen zu lassen. So müsse der Verkäufer hin- und herlaufen, weil die Ware an unterschiedlichen Orten im Geschäft gelagert wird. So und auch durch viele Fragen werde der Verkäufer abgelenkt und in einem günstigen Moment würden die Übeltäter dann das ein oder andere wertvolle Schmuckstück vom Verkaufstresen in die eigene Tasche wandern lassen.

Dies war offenbar auch die Strategie der beiden Frauen. Davon ist der Meraner Juwelier überzeugt. Ständig hätten sie nach neuer Ware gefragt. Doch er habe ihnen keine Chance gelassen. “Ich habe den ganzen Schmuck vom Verkaufstresen immer mitgenommen, wenn ich etwas Neues aus den Regalen geholt habe.” Das habe die beiden Frauen sichtlich irritiert und geärgert, wie später auf den Aufnahmen der Überwachungskameras zu sehen war. Er habe so die Diebes-Strategie der beiden mutmaßlichen Übeltäterinnen neutralisiert und ihnen keine Chance gelassen, freut sich Wegleiter.

Er gibt anderen Händlern den Rat, immer auf der Hut zu sein. “Verkäufer abzulenken und ständig nach neuer Ware zu fragen sollte ein Alarmzeichen sein.”