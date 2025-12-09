Diebesvolk rund um Bozner Christkindlmarkt

Von: Ivd

Bozen – Ein verstärktes Sicherheitsaufgebot hat am verlängerten Wochenende rund um Mariä Empfängnis auf den Christkindlmärkten in Bozen zu fünf Anzeigen geführt. Der Einsatz erfolgte im Rahmen der vom Quästor Giuseppe Ferrari angeordneten Kontrollen, an denen Carabinieri, Finanzpolizei, Stadtpolizei und das Heer beteiligt waren. Insgesamt wurden rund 250 Personen identifiziert.

Die Maßnahmen konzentrierten sich auf den historischen Stadtkern – darunter Obstplatz, Dr.-Streiter-Gasse, Pfarrplatz, Dominikanerplatz, Wolkensteingasse und Kapuzinerpark – sowie auf sensiblere Bereiche wie den Park der Religionen, die Palermostraße, den Mazziniplatz und den Zillerplatz.

Bereits am Freitagabend griff die Finanzpolizei auf dem Dominikanerplatz ein, als ein 37-jähriger Marokkaner mit einer Bierflasche in bedrohlicher Weise hantierte. Er wurde entwaffnet, zur Identifizierung in die Quästur gebracht und wegen Mitführens eines gefährlichen Gegenstands angezeigt. Gegen ihn wird zudem die Einleitung eines Verfahrens zur möglichen Aufhebung des Aufenthaltstitels geprüft.

Am Samstag wurde auf dem Waltherplatz ein 51-jähriger Georgier mit einer präparierten, abgeschirmten Tasche ertappt, in der sich mehrere Kleidungsstücke im Wert von mehreren Hundert Euro befanden. Der Mann, ein vorbestrafter Asylwerber, wurde wegen Diebstahls angezeigt.

Ebenfalls am Samstag wurde ein 36-jähriger Rumäne nach einer Meldung über Belästigungen in einem Lokal am Kornplatz kontrolliert. In der Laubengasse fanden Beamte bei ihm zwei Alkoholflaschen mit noch befestigten Antidiebstahl-Plaketten. Da der Mann keine plausible Erklärung zur Herkunft abgeben konnte, wurde er wegen Hehlerei angezeigt.

Am Sonntag folgte ein weiterer Diebstahlsfall: In einem Supermarkt in der Industriezone wurde ein 26-jähriger tunesischer Asylwerber mit einem Rucksack voller Waren gestoppt. Er versuchte zu fliehen und stieß dabei einen Sicherheitsmitarbeiter zur Seite. Die Polizei nahm ihn fest und zeigte ihn wegen versuchten Diebstahls sowie Verstoßes gegen ein bestehendes Aufenthaltsverbot an.

Zum Abschluss der Kontrollen wurde am Sonntagabend im Zentrum eine 45-jährige Marokkanerin kontrolliert. Die Datenbankabfrage ergab, dass gegen sie ein gültiges Aufenthaltsverbot für die Stadt Bozen bestand. Auch sie wurde angezeigt. Die Sicherheitskräfte kündigten an, die intensiven Kontrollen während der gesamten Adventszeit fortzuführen, um den Schutz der Besucher der Christkindlmärkte zu gewährleisten.