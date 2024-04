Diebin gibt sich als Mitarbeiterin vom Hauspflegedienst aus

Bruneck – Die Carabinieri von Bruneck eine 39-jährige Frau angezeigt, die für eine Serie von versuchten Wohnungseinbrüchen verantwortlich sein soll, die sich im Gebiet zwischen Bruneck und dem Ahrntal abgespielt haben. Die Mazedonierin, die über keine feste Unterkunft verfügt, verschaffte sich in mehreren Fällen Zugang zur Wohnung von Senioren, um dort Geld und Wertsachen zu stehlen.

Die Frau hat mit Bedacht ihre Ziele ausgewählt. Ihre Masche war dabei stets dieselbe: Um in die fremden Wohnungen zu gelangen, gab sie sich als Mitarbeiterin vom Hauspflegedienst aus. Doch wie sich herausstellte, waren die rüstigen Senioren weit weniger naiv als erwartet. Verwundert über den unangekündigten „Besuch“, kontaktierten die potentiellen Opfer ihre Angehörigen.

Dadurch wurde die Frau jedes Mal in die Flucht geschlagen. Gleichzeitig verständigten die Angehörigen die Carabinieri. Am vergangenen Mittwoch konnten diese die 39-Jährige schließlich aufspüren.

Wieder hatte sie sich als Mitarbeiterin des Hauspflegedienstes ausgegeben und sich so Zutritt zur Wohnung einer 93-Jährigen verschafft. Die mutmaßliche Hochstaplerin war allerdings einem pensionierten Carabiniere aufgefallen, der im selben Mehrfamilienhaus lebt. Weil er Verdacht geschöpft hatte, rief er bei den Carabinieri in Bruneck an.

Die Ordnungshüter konnten die 39-Jährige in der Nähe des Gebäudes aufhalten. Sie wurde zur Kaserne gebracht und wegen erschwerten versuchten Wohnungseinbruchs angezeigt. Gleichzeitig rufen die Carabinieri vor allem die ältere Bevölkerung dazu auf, stets Vorsicht im Umgang mit Fremden walten zu lassen und ihnen nicht die Türe zu öffnen. Im Zweifelsfall sollten die Betroffenen die Notrufnummer 112 wählen.