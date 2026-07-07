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Polizei klärt Einbruch auf und stoppt Dealer

Diebisches Pärchen zettelt Schlägerei an

Dienstag, 07. Juli 2026 | 07:06 Uhr
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Quästur
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Von: mk

Bozen – Mit einem massiven Aufgebot haben die Sicherheitskräfte am vergangenen Wochenende das Bozner Stadtgebiet kontrolliert und neuralgische Zonen unter die Lupe genommen. Quästor Giuseppe Ferrari hatte den außerordentlichen Großeinsatz angeordnet, bei dem Staatspolizei, Carabinieri sowie Finanz- und Ortspolizei koordinierte Präsenz zeigten. Die Bilanz reicht von Drogenfunden bis hin zu Festnahmen nach handfesten Schlägereien.

Einkaufszentrum wird zum Tatort

Der brisanteste Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in der Bozner Industriezone. Der aufmerksame Mitarbeiter eines Einkaufszentrums, der für die Sicherheit zuständig ist, beobachtete über die Überwachungskameras ein Pärchen, das seelenruhig mehrere Waren aus den Regalen nahm und in einem Rucksack verschwinden ließ.

Als das Personal die beiden Ladendiebe zur Rede stellte, eskalierte die Situation völlig: Einer der beiden ging mit extremer Gewalt auf die Mitarbeiter los, woraufhin sich eine wilde Schlägerei entwickelte. Erst Beamte der Polizei, die mit einem Streifenwagen herbeigeeilt waren, konnten die Situation unter Kontrolle bringen. Die rabiaten Ladendiebe – ein 53-jähriger Italiener und eine 49-jährige Kosovarin, beide bereits aktenkundig und in Meran wohnhaft – wurden wegen räuberischen Diebstahls verhaftet und umgehend unter Hausarrest gestellt.

Einbrecher stiehlt PC aus Geschäft

Auch im restlichen Stadtgebiet hatten die Ordnungshüter alle Hände voll zu tun: In der Nacht auf Montag wurde bei einem Einbruch ein PC aus einem Geschäft im historischen Zentrum gestohlen. Die Ermittler werteten sofort die Bilder der Videoüberwachung aus und konnten den mutmaßlichen Täter – einen vorbestraften, 26-jährigen Asylbewerber aus Tunesien – rasch ausfindig machen. Er wurde auf freiem Fuß wegen schweren Diebstahls angezeigt.

Bereits am Samstagnachmittag hatten die Beamten der Staatspolizei den richtigen Riecher bewiesen. In der Schlachthofstraße fiel ihnen ein Mann auf, der beim Anblick des Streifenwagens hastig etwas in die Hosentasche steckte. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Polizisten ein verschweißtes Päckchen mit rund 15 Gramm Haschisch. Der 26-jährige Tunesier, ebenfalls bereits polizeibekannt, kassierte eine Anzeige wegen Drogenhandels.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich ebenfalls in einem Einkaufszentrum, wo ein vorbestrafter, 27-jähriger Italiener beim Diebstahl von mehreren Paaren Schuhen erwischt wurde. Auch er kassierte eine Anzeige.

Bezirk: Bozen

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