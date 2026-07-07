Dashcams auf dem Vormarsch: Nützliche Zeugen oder Datenschutzrisiko?

Von: luk

Bozen – Kleine Kameras an der Windschutzscheibe werden auch in Italien immer beliebter. Dashcams zeichnen das Verkehrsgeschehen auf und können nach Unfällen oder bei Fahrerflucht wichtige Beweise liefern. Die Aufnahmen helfen oft dabei, den Hergang eines Vorfalls zu rekonstruieren und Streitigkeiten zu klären.

Gleichzeitig werfen die Geräte Fragen zum Datenschutz auf. Schließlich werden dabei auch andere Verkehrsteilnehmer, Kennzeichen und Personen gefilmt. Zwar ist die Nutzung von Dashcams in Italien grundsätzlich erlaubt, bei der Speicherung und Veröffentlichung der Aufnahmen gelten jedoch klare Datenschutzregeln.

Wie steht ihr die Entwicklung: Empfindet ihr Dashcams als nützliche Zeugen oder als Datenschutzrisiko?