Diebstahl in Hotel in Branzoll

Von: luk

Branzoll – Nach einem Einbruch in ein Hotel in der Bahnhofstraße von Branzoll am 28. April haben die Carabinieri zwei tatverdächtige Männer ermittelt.

Die beiden Männer, geboren 1997 und 1986 und wohnhaft in Pfatten und Neumarkt, sind aktenkundig und stehen im Verdacht, gemeinschaftlich mehrere Hundert Euro aus der Kasse der Unterkunft entwendet zu haben, während der Betreiber kurz abwesend war.

Die Ermittlungen wurden von den Carabinieri von Branzoll mit Unterstützung der Kollegen aus Auer durchgeführt und führten mithilfe moderner Technik zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.