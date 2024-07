Diebstahl teurer Kleidung im Einkaufszentrum “Twenty”

Von: luk

Bozen – Am Freitagmorgen wurden zwei vorbestrafte Männer nach einem Diebstahl im Einkaufszentrum “Twenty” in Bozen festgenommen und später ausgewiesen.

Während der routinemäßigen Präventions- und Kontrollmaßnahmen erhielt die Staatspolizei einen Notruf aus dem Einkaufszentrum. Zwei Männer hatten im Geschäft “Bershka” Waren gestohlen und waren anschließend in Richtung Romstraße geflüchtet. Dank detaillierter Zeugenaussagen konnten die Exekutivbeamten die Verdächtigen rasch aufspüren und festnehmen, obwohl diese versuchten, sich loszureißen und weiter zu fliehen.

Die Beute: Kleidung im Wert von über 1.000 Euro

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten einen Rucksack und eine Tasche, prall gefüllt mit gestohlener Kleidung. Insgesamt handelte es sich um 30 Kleidungsstücke im Wert von über 1.000 Euro, noch versehen mit Etiketten und Diebstahlsicherungen.

Die Identität der Täter

Die Verdächtigen wurden zur Polizeiwache gebracht und identifiziert: A.R., ein 35-jähriger Syrer mit zahlreichen Vorstrafen wegen Raub, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Diebstahl und Waffenbesitz; und A.H.I., ein 29-jähriger Syrer mit Vorstrafen wegen Raub, Einbruchdiebstahl und schwerem Diebstahl.

Obwohl die Täter nicht in flagranti erwischt wurden, wurden sie wegen Diebstahls angezeigt. Die gestohlene Ware wurde an den Laden zurückgegeben. Aufgrund ihrer kriminellen Vergangenheit und ihres illegalen Aufenthaltsstatus in Italien erließ Quästor Paolo Sartori gegen beide Männer Ausweisungsverfügungen.