Diebstahl und Betrug in Südtirol: Mehrere Täter identifiziert

Von: luk

Branzoll/Corvara – Die Carabinieri von Branzoll und Corvara konnten kürzlich zwei bedeutende Erfolge im Kampf gegen Diebstahl und Betrug verzeichnen. In beiden Fällen führten umfassende Ermittlungen zur Identifizierung und Anzeige der verantwortlichen Täter.

Diebstahl und unerlaubte Nutzung von Bankkarten in Branzoll

Ende Oktober meldete eine 37-jährige Bewohnerin von Branzoll den Diebstahl ihres Portemonnaies, das 200 Euro in bar und mehrere Bankkarten enthielt. Das Portemonnaie war aus ihrem geparkten Auto entwendet worden. Kurz nach dem Diebstahl stellten die Täter mehrere kleine Einkäufe in nahegelegenen Geschäften mit den gestohlenen Karten in Höhe von mehreren Hundert Euro in Rechnung.

Dank einer detaillierten Untersuchung der Kontoauszüge konnte festgestellt werden, dass die Einkäufe in einer benachbarten Ortschaft getätigt wurden. Die Carabinieri von Branzoll nutzten eine Kombination aus technischer Datenanalyse, Überwachungsvideos und Zeugenaussagen, unterstützt durch eine fortschrittliche Gesichtserkennungssoftware, um die Verdächtigen zu identifizieren.

Es handelt sich dabei um einen 34-jährigen Mann aus der Provinz Brescia und einen 20-Jährigen ohne festen Wohnsitz, beide mit Migrationshintergrund und bereits polizeibekannt. Die Männer wurden wegen Hehlerei und missbräuchlicher Nutzung von Bankkarten angezeigt. Ihre Aufenthaltsgenehmigungen werden nun durch die Justizbehörden in Bozen und die Sicherheitsbehörden überprüft.

Betrugsfall in Corvara: Täter nach Online-Schwindel entlarvt

In Corvara in Badia gelang es den Carabinieri, zwei Betrüger zu identifizieren, die im September dieses Jahres eine betrügerische Transaktion durchgeführt hatten. Die Täter hatten eine Person über die Verkaufsplattform “Subito.it” kontaktiert, um vorzutäuschen, an Möbeln interessiert zu sein, die zum Verkauf standen. Durch geschickte Täuschungen und Telefonkontakte brachten sie das Opfer dazu, mehrere Geldbeträge in Form von Prepaid-Kartenaufladungen und Überweisungen auf ein Bankkonto zu leisten. Die Gesamtsumme belief sich auf etwa 3.000 Euro.

Durch gezielte Ermittlungen konnten die Carabinieri die Inhaber der Prepaid-Karte und des Bankkontos, auf die die Zahlungen erfolgten, identifizieren und anzeigen. Die beiden Männer, die bereits in den Polizeidatenbanken registriert sind, wurden wegen Betrugs zur Anzeige gebracht.