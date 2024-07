Dienstleistungsvertrag mit SIAG bis Ende 2025 verlängert

Von: mk

Bozen – Der Dienstleistungsvertrag mit der Inhouse-Gesellschaft Südtiroler Informatik AG (SIAG) wird verlängert. Die Landesregierung hat den Landeshauptmann damit beauftragt, den Vertrag zu unterzeichnen.

1992 wurde die SIAG gegründet und zwar als fachlich kompetente Einrichtung des Landes. Seither ist die Informatik AG zuständig für alle IT-Notwendigkeiten des Landes. Der Auftrag dafür wird in regelmäßigen Abständen per Dienstleistungsvertrag erteilt, der aktuelle ist verfallen. Landeshauptmann Arno Kompatscher wurde heute (16. Juli) von der Landesregierung mit der Unterzeichnung des Dienstleistungsvertrags beauftragt. Mit Geld ist dieser Vertrag nicht verbunden – die Finanzierung der SIAG bis 2026 wurde bereits im Februar genehmigt.

Der Dienstleistungsvertrag mit der Südtiroler Informatik AG (SIAG) wurde bis zum 31. Dezember 2025 verlängert, mit der Option auf eine weitere Verlängerung um sechs Monate. Der Vertrag regelt die IT-Dienstleistungen, die SIAG für das Land erbringt, und umfasst 350 IT-Dienstleistungen, die in 23 Leistungsbereiche gruppiert sind. Zu den Dienstleistungen gehören technische Umsetzungsprojekte, die Bereitstellung von IT-Lösungen, die Ausarbeitung von Ausschreibungen für das Land sowie Bemühungen um die Harmonisierung und Standardisierung der IT-Systeme der öffentlichen Körperschaften in Südtirol.

Der Vertrag beinhaltet auch Bestimmungen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz. “Die Verlängerung des Dienstleistungsvertrags mit der SIAG bis Ende 2025 ist ein wichtiger Schritt, um die Digitalisierung in Südtirol weiter voranzutreiben. Es ist eine Investition in eine zukunftssichere Infrastruktur und in die Sicherheit unserer Daten, die das Fundament für eine moderne und effiziente öffentliche Verwaltung bildet”, sagt Josef Thomas Hofer, Direktor der Landesabteilung Informatik.