Dieses Video bringt es auf den Punkt

Kiew – Mit seiner militärischen Übermacht hat Russland am 24. Februar die Ukraine überfallen. Die ganze Welt sah mit Entsetzen zu, wie Panzer über die Grenze fuhren und Raketen auf ukrainische Städte niedergingen.

Doch aus dem schnellen Durchmarsch in nur wenigen Tagen, wie es wohl geplant gewesen war, wurde nichts. Wladimir Putins Truppen sehen zum Teil sogar alt aus, während sie sich mit äußerst motivierten Ukrainern auseinandersetzen.

Diese begrüßen die Invasoren mit Molotow-Cocktails und nicht mit Blumen. Die gesamte Bevölkerung stemmt sich gegen den russischen Angriff und ist bereit für Land und Freiheit zu sterben.

In diesem Videoclip ist eine Analogie zu sehen, die die Lage in der Ukraine verdeutlicht. Er zeigt auch, wie sich die Ukrainer selber sehen.

This sums it up. The analogy would be complete if dozens other bulls, giraffes and elephants were standing around and observing. In awe. #StandWithUkraine #RussianArmy #PutinIsaWarCriminal #PutinsWar pic.twitter.com/8gKl8TfTwM

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 12, 2022