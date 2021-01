Drei Neuansteckungen an italienischen Bildungseinrichtungen

Bozen – Die Italienische Bildungsdirektion vermeldet heute drei neue Coronavirus-Infektionsfälle an Kindergärten und Schulen. Zwei Neuansteckungen sind am Realgymnasium “Evangelista Torricelli” und eine im Gymnasium “Giosuè Carducci” in Bozen aufgetreten, wo in diesem Zusammenhang eine Klasse vorsorglich in Quarantäne überstellt wurde.

Weitere Quarantänen wurden in Leifers verhängt, und zwar über drei Klassen der Grundschule “Mahatma Gandhi” und über zwei Klassen der Mittelschule “Fabio Filzi”.