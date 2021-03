Meran – Wieder sind drei neue Fälle der südafrikanischen Mutante in Südtirol festgestellt worden. Betroffen ist wieder der Raum Meran und Umgebung: Zwei Fälle wurden in Meran und einer in Schenna registriert.

Aktuell läuft das Contact Tracing, um nachvollziehen, ob und wie die neuen Fälle mit schon bekannten Fällen in Zusammenhang stehen.

Um die Ausbreitung einzugrenzen, empfiehlt der Sanitätsbetrieb der Landesregierung für die Gemeinde Schenna dieselben Maßnahmen wie in den schon betroffenen Gemeinden.