Drei tote Bergsteiger in Tirol durch Blitzschlag

Das Wetter in den Bergen schlägt oft rasch um

Von: apa

Drei einheimische Bergsteiger – zwei 60-jährige Eheleute sowie der 62-jährige Bruder der Frau – sind am Sonntag im Bereich der 2.635 Meter hohen Mittagspitze südlich von Flirsch in Tirol (Bezirk Landeck) auf besonders tragische Art und Weise ums Leben gekommen: Sie wurden beim Abstieg im Zuge eines Wetterumschwungs von einem Blitz getroffen und tödlich verletzt. Einsatzkräfte fanden die drei am Abend nahe einem markierten Steig auf rund 2.270 Meter Höhe leblos auf.

Als die drei Alpinisten bis zum Abend nicht nach Hause zurückgekehrt waren, erstatteten die Angehörigen kurz vor 19.00 Uhr eine Abgängigkeitsanzeige, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Zuvor, gegen Mittag, hätten sie sich noch vom Gipfel gemeldet und mitgeteilt, dass das Wetter umschlage. Daraufhin traten sie sofort den Abstieg an.

Am Abend begann eine Suchaktion unter Beteiligung der Polizei, der Bergrettung und des Notarzthubschraubers “Christophorus 5”. Schließlich habe man die drei relativ rasch gefunden, schilderte Patrick Wechner, Einsatzleiter der Alpinpolizei, gegenüber dem ORF Tirol. Die Angehörigen hätten eine genaue Beschreibung der Tour abgeben können. Ein Notarzt, der in der Nähe der Unfallstelle abgesetzt wurde, konnte jedoch nur noch den Tod der Bergsteiger feststellen.

Schwieriger Einsatz

Der Einsatz gestaltete sich aufgrund starken Regens, zeitweise Nebels und heftigen Windes sehr schwierig. So musste die Bergung aufgrund der widrigen Bedingungen durch den Notarzthubschrauber erfolgen. Bei den Toten habe es sich um erfahrene Bergsteiger gehandelt, erklärte Wechner.