Drei Unfalltote auf Autobahn bei Koblenz in Deutschland

Von: APA/dpa

Bei einem Unfall eines Kleinbusses auf der Autobahn 48 bei der rheinland-pfälzischen Stadt Koblenz in Deutschland sind in der Nacht auf Sonntag mindestens drei Menschen tödlich verletzt worden. Sechs weitere Menschen seien schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. Zu der Nachfrage, ob jemand lebensbedrohlich verletzt sei, wollte er sich zunächst nicht äußern.

“Es ist ein ganz, ganz schrecklicher Unfall”, sagte ein Sprecher der Polizei in der Früh in Koblenz. Er ereignete sich den Angaben zufolge kurz nach 3.00 Uhr auf der Fahrbahn Richtung Trier. Nach ersten Erkenntnissen sei der Kleinbus mit neun Sitzen rechts von der Straße abgekommen und habe sich daraufhin überschlagen. Es sei kein weiteres Fahrzeug beteiligt gewesen. Ein anderes Auto sei aber noch kurz nach dem Unfall über Trümmerteile gefahren.

Identitäten teils noch unklar

Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Auch die Identitäten der betroffenen Menschen im Kleinbus müssten teils noch geklärt werden. Es seien auch ausländische Staatsangehörige darunter, sagte der Sprecher.

Die Autobahn war am frühen Morgen zwischen dem Kreuz Koblenz und Ochtendung zunächst voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten seien derzeit in den letzten Zügen, sagte der Polizeisprecher. Man gehe daher davon aus, die Strecke gegen 8.00 Uhr wieder freigeben zu können.