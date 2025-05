Sommer-Countdown lÃ¤uft: SÃ¼dtirol steuert auf 30 Grad zu

Von: luk

Bozen – Der Mai verabschiedet sich in Südtirol mit einem kräftigen Hitzeschub: „Wie er begonnen hat, so endet er, und zwar mit 30 Grad“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf seinem X-Profil. Zwar zeige sich das Wetter derzeit noch etwas launisch, doch ab Freitag nimmt der Sommer Fahrt auf, so Peterlin.

War es am Dienstag zunächst noch grau, frisch und regnerisch, lockerten die Wolken am Nachmittag vom Vinschgau her auf und die Sonne kam zum Vorschein. In den Dolomiten brauchte es etwas länger, bis der Regen abklang.

Am Mittwoch geht es noch wechselhaft weiter. Es gibt viele Wolken, vor allem am Alpenhauptkamm, wo es nachmittags wieder nass werden kann.

Der Donnerstag bringt dann eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken, begleitet vom Föhn in den nördlichen Tälern.

Ab Freitag kommt dann der Sommer durch: Laut der aktuellen Wetterprognose gibt es viel Sonne, milde Nächte und Temperaturen bis zu 30 Grad.

Am kommenden Wochenende bleibt es in Südtirol sommerlich. Die Höchsttemperaturen erreichen erneut um die 30 Grad. Nur vereinzelt können am Sonntagnachmittag Schauer die Sonne etwas trüben.

Die kurzen Hosen können also wieder aus dem Schrank, der Sommer steht in den Startlöchern.