Drei Verletzte bei Pkw-Überschlag in Niederösterreich

Drei Verletzte bei Pkw-Überschlag in Vitis

Von: apa

Drei Männer im Alter von 35 bis 38 Jahren sind in der Nacht auf Samstag bei einem Verkehrsunfall in Vitis (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya) verletzt worden, mindestens einer davon schwer. Der 37-jährige Lenker kam gegen 1.15 Uhr auf der L8150 zwischen dem Ortsgebiet Vitis und Kleingloms mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, berichtete die Polizei. Laut einer Aussendung der Feuerwehr rutschte das Auto rund 60 Meter über eine Wiese und überschlug sich dabei mehrmals.

Das völlig demolierte Fahrzeug landete schließlich mit dem Dach nach unten in einer Baumgruppe. Die beiden Beifahrer wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Pkw befreien. Ein 38-Jähriger wurde schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die beiden anderen Fahrzeuginsassen wurden mit dem Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht.