Temperaturrekorde in Japan

Von: APA/AFP

In Japan war der vergangene Monat der heißeste Juli seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1898. Die durchschnittliche Temperatur habe rund 2,9 Grad über dem Durchschnittswert zwischen 1991 und 2020 für den Monat gelegen, erklärte der japanische Wetterdienst am Freitag. Auch der August werde “voraussichtlich weiterhin extreme Hitze im ganzen Land bringen”.

Der Juli 2025 war somit laut dem Wetterdienst der dritte in Folge mit Rekorddurchschnittstemperaturen. Am 30. Juli verzeichnete Japan mit 41,2 Grad in der westlichen Präfektur Hyogo die höchste jemals im Land gemessene Temperatur.

Negativrekorde bei Niederschlägen

Die Niederschlagsmengen waren dem Wetterdienst zufolge im Juli in weiten Teilen des Landes gering. Die nördlichen Regionen am Japanischen Meer verzeichnete demnach Rekordtiefstwerte. Die Regenzeit endete im Westen des Landes drei Wochen früher als üblich, was ebenfalls einen Rekord darstellt.

Weltweit sind in den vergangenen Wochen immer wieder Hitzerekorde verzeichnet worden. Durch den menschengemachten Klimawandel werden Wetterextreme wie Hitzewellen Experten zufolge häufiger und extremer.