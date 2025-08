Rigide Razzia im Park der Religionen: Frau wurde belästigt

Kontrollen der Ordnungshüter in Bozen

Von: mk

Bozen – Spürhunde, die Besucher beschnuppern und alles durchstöbern, sowie Ordnungshüter, die mit strengem Blick die Lage checken – all das fand in den vergangenen Tagen im Rahmen einer konzertierten Aktion vor allem im Park der Religionen in Bozen statt. Staatspolizei, Carabinieri sowie Finanz- und Stadtpolizei haben bei einer von Quästor Giuseppe Ferrari angeordneten Razzia die Umgebung nach Drogen durchforstet.

Anrainer des Parks hatten sich zuletzt wiederholt über Kleinkriminelle, illegale Aktivitäten und Belästigungen beschwert. Im Rahmen der Kontrollen identifizierten die Ordnungshüter rund ein Dutzend ausländischer Bürger. Gegen einen Marokkaner lag ein Aufenthaltsverbot für das Bozner Stadtgebiet vor. Weil er dagegen verstoßen hatte, wurde er angezeigt.

Ein pakistanischer Staatsbürger wurde mit zwei Dosen Marihuana überrascht. Während die Ordnungshüter die Drogen beschlagnahmten, wurde der Mann wurde wegen Besitzes von Drogenbesitzes dem Regierungskommissariat gemeldet.

Auch am Freitag wurden die Kontrollen im Park der Religionen fortgesetzt. Ein polizeibekannter Mann aus Gambia, der über eine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügt, wurde aufgrund seines aggressiven und belästigenden Verhaltens einer Frau gegenüber zur Quästur gebracht und angezeigt.

Die Kontrollen sollen in den kommenden Tagen fortgesetzt werden.