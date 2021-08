Drei zusätzliche Impfangebote in Meran

Meran – Der Sanitätsbetrieb arbeitet weiterhin intensiv daran, die Impfbereitschaft hochzuhalten und bietet auch in der Kurstadt verschiedene Impfmöglichkeiten an. Neben dem Angebot des Impfzentrums Julia stehen in den nächsten Wochen in Meran drei besondere Impfveranstaltungen ohne Vormerkung auf dem Programm, um die Immunisierung der Bevölkerung weiter zu fördern.

Am Donnerstag, 26. August wird von 8:30 Uhr bis 13 Uhr im Schulzentrum in der Karl-Wolf-Straße eine eigens für das gesamte Erziehungspersonal und Schüler ab 12 Jahren eingerichtete Impfstation in Betrieb sein.

Am Dienstag, 31. August wird der Vaxbus wieder von 8:30 bis 17:30 auf dem Vittorio-Veneto-Platz in Sinich Halt machen. Bürger und Bürgerinnen, denen am 10. August in der mobilen Impfstation die erste Impfdosis verabreicht wurde, erhalten dort am 31. August die zweite Dosis.

Am Sonntag, 5. September findet von 8:30 Uhr bis 18:30 Uhr auf dem Thermenplatz ein Vaxday statt. Dieser wird in enger Zusammenarbeit mit der Direktion der Therme AG veranstaltet. Wer sich dabei gegen das Coronavirus impfen lässt, bekommt einen Gratiseintritt in die Therme.

