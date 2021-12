Drogen in Corvara beschlagnahmt

Corvara – Die Carabinieri von Corvara und Bruneck haben wegen Drogenhandels eine Person angezeigt und eine weitere festgenommen.

In den vergangenen Tagen hatten die Ordnungshüter Kontrollen in Après Ski-Lokalen und Tanzclubs durchgeführt.

Am Donnerstag wurde schließlich die Wohnung eines Saisonarbeiters durchsucht. In seiner Unterkunft fanden die Carabinieri 160 Gramm Haschisch, sechs Gramm Marihuana und rund 1.000 Euro in bar. Weil der Kellner noch keinen Lohn von seinem Arbeitgeber bezogen hat, wurde neben den Drogen auch das Geld beschlagnahmt.

Der junge Mann stammt aus Bari. Er wurde in die Kaserne nach Bruneck gebracht, wo ihm die Fingerabdrücke abgenommen wurden. Anschließend wurde er in seiner Unterkunft in Corvara in den Hausarrest überstellt.

Die Carabinieri haben außerdem ein junges Pärchen kontrolliert, das mit dem Kellner zusammenwohnt und aus derselben Region stammt. Die Ordnungshüter stießen bei der Durchsuchung auf 90 Gramm Haschisch. Einer der beiden wurde angezeigt.