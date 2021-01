Drogen und Einbruch

Bozen – Im Bereich rund um den Bozner Bahnhof hat die Staatspolizei am vergangenen Wochenende erneut Kontrollen durchgeführt. Über 200 Personen wurden dabei identifiziert. Fünf davon kassierten eine Anzeige, weil sie gegen Einwanderungsregeln verstoßen oder den Hausarrest verlassen haben.

Darüber hinaus haben Suchhunde 36 Gramm Haschisch und 80 Gramm Marihuana erschnüffelt. Die Rauschmittel waren an Orten versteckt, die regelmäßig von Drogenkonsumenten besucht werden.

Auch sechs Lokale in der Südtiroler Landeshauptstadt wurden von den Beamten unter die Lupe genommen. Dabei wurde bei Kunden ebenfalls Rauschgift entdeckt. In mehreren Fällen haben sich Personen versucht, den Kontrollen der Staatspolizei und der Hundestaffel zu entziehen. Im Stadtviertel Don Bosco hat ein junger Mann in einer Bar versucht, Drogen aus dem Fenster des WC zu werfen. Spürhund “Easton” hat den Fall aber geklärt und konnte knapp zwölf Gramm Haschisch aufspüren.

Auch Spürhund “Gabbo” hat in einer Bar einen mutmaßlichen Drogenhändler enttarnt. Er hatte 14 Gramm Haschisch sowie über 500 Euro in bar dabei.

Am späten Donnerstagabend hat die Staatspolizei in der Romstraße einen Einbruch verhindert. Ein 45-jähriger Mann aus Tunesien hatte versucht, in das Restaurant “Charro’s” einzudringen. Dabei beschädigte er die Eingangstür. Für den 45-Jährigen klickten die Handschellen. Noch am Freitag wurde die Abschiebung in sein Heimatland verfügt.