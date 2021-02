Drogen und Gewalt im Burggrafenamt

Meran – Die Carabinieri von Meran haben am Wochenende im Burggrafenamt mehrere Drogendelikte aufgedeckt. Auch eine Hundestaffel aus Leifers stand im Einsatz.

Die Spürhunde sind in Tscherms auf einen 30-jährigen Einheimischen aufmerksam geworden, der Marihuana in seiner Wohnung versteckt hatte. Außerdem wurden mehrere Gehäuse von E-Zigaretten entdeckt, in denen sich THC befand. Der Mann wurde wegen Drogenhandels auf freiem Fuß angezeigt.

Am Sonntagabend sind die Carabinieri von Anrainern hingegen zu einer Wohnung im Meraner Stadtzentrum gerufen worden, die sich wegen der lauten Musik gestört fühlten. Als die Carabinieri anklopften, schlug ihnen der typische Geruch von Marihuana entgegen. Die Ordnungshüter durchsuchten die Wohnung und fanden mehr als einen Kilogramm Rauschgift bereits fertig zum Verkauf vor – darunter Kokain, Marihuana und Haschisch. Für den 20-jährigen Besitzer klickten die Handschellen. Auch er muss sich wegen Drogenhandels verantworten.

Ein 25-jähriger Obdachloser, der am Samstagabend am Bahnhof in Meran einen Lokführer angegriffen hat, wurde ebenfalls verhaftet. Der Mann mit Migrationshintergrund befand sich offensichtlich in berauschtem Zustand.

Er war auf den Lokführer losgegangen, nachdem dieser ihn aufgefordert hatte, im Zug nach Bozen eine Atemschutzmaske aufzusetzen. Wären die Carabinieri nicht rechtzeitig eingeschritten, hätte der Vorfall weit schlimmer enden können. Neben Fußtritten und Fausthieben, die der Mann ausgeteilt hatte, wollte er den Lokführer auch würgen. Mit Mühe und Not gelang es den Ordnungshütern, den Angreifer bewegungsunfähig zu machen.

Glücklicherweise ist der Lokführer mit ein paar Prellungen davongekommen. Der 25-Jährige muss sich hingegen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung verantworten.