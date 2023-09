Drogenkontrollen an Südtiroler Schulen

Bozen – Die Carabinieri von Bozen haben in der Südtiroler Landeshauptstadt sowie im Umland am Montagmorgen zahlreiche Kontrollen an Schulen durchgeführt.

Mehrere Streifen und zwei Drogenspürhunde standen im Einsatz. Das Ziel war es, Drogen von Bildungseinrichtungen fernzuhalten und so die Sicherheit von Minderjährigen zu gewährleisten. Dazu wurden auch die Ein- und Ausgänge der Schulgebäude überwacht.

Carabinieri-Kommandant Stefano Esposito Vangone bezeichnet die Aktion als Erfolg und auch als Abschreckung. So werde Drogenhandel zum Schaden der Jugendlichen unterbunden.

Bei der Operation am Montagmorgen war auch ein Helikopter im Einsatz, der die Bewegungen von verdächtigen Personen aus der Luft verfolgte.