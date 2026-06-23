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Drei Anzeigen im Eisacktal

Drogenkontrollen bei Sommer-Events

Dienstag, 23. Juni 2026 | 09:55 Uhr
Drogen
Carabinieri
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Von: luk

St. Ulrich – Bei gezielten Drogenkontrollen im Grödnertal und im unteren Eisacktal haben die Carabinieri in der vergangenen Woche drei Personen angezeigt und neun weitere wegen Drogenkonsums bei den Behörden gemeldet. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte dabei von den Drogenspürhunden der Carabinieri-Einheit aus Leifers.

Bereits zu Beginn der Kontrollwoche wurden ein 28-jähriger algerischer Staatsbürger sowie ein 24-jähriger Italiener wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Zudem wurde eine Person wegen des Besitzes von Drogen zum Eigenkonsum der Präfektur gemeldet.

Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag am Samstagabend rund um eine Musikveranstaltung zum Auftakt der Sommersaison im Eisacktal. Ziel sei es gewesen, den reibungslosen und sicheren Ablauf der Feierlichkeiten zu gewährleisten und gleichzeitig gegen Drogenhandel und Drogenkonsum vorzugehen, teilten die Carabinieri mit.

Im Zuge der Kontrollen wurde eine 20-jährige Slowakin angezeigt. Weitere sieben Personen – darunter eine kanadische Staatsbürgerin, ein junger Tunesier sowie mehrere Südtiroler im Alter zwischen 20 und 50 Jahren – wurden wegen des Besitzes kleiner Mengen von Suchtmitteln zum Eigengebrauch gemeldet.

Insgesamt beschlagnahmten die Einsatzkräfte mehr als 100 Gramm flüssige amphetaminhaltige Drogen, rund 40 Gramm Cannabisprodukte, zehn Gramm Kokain sowie kleinere Mengen synthetischer Drogen und Kokablätter.

Die Carabinieri kündigten an, die Kontrollen an Treffpunkten junger Menschen und bei Großveranstaltungen auch in den kommenden Wochen fortzusetzen. Ziel sei es, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und den Drogenhandel einzudämmen.

 

Bezirk: Eisacktal, Salten/Schlern

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