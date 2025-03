Drogennachfrage in Südtirol scheint ungebrochen

Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei Bozen hat erneut illegale Lager am Eisackufer geräumt, die als Rückzugsorte für Kriminelle sowie als Drogenumschlagplätze dienten. Im Zuge der Aktion wurde ein 48-jähriger nigerianischer Staatsbürger festgenommen, der wegen Drogendelikten per Haftbefehl gesucht wurde.

Der Mann versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, wurde jedoch von den Exekutivbeamten gestellt. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten über 100 Gramm Heroin, verpackt in 17 Portionen, sowie mehrere Hundert Euro in bar. In seiner provisorischen Unterkunft entdeckten sie weiteres Beweismaterial.

Der Festgenommene wurde ins Gefängnis von Bozen überstellt, wo er wegen eines bereits bestehenden Haftbefehls aus Rom eine Strafe von zwei Jahren und vier Monaten verbüßen muss. Anschließend droht ihm die Abschiebung: Der Quästor der Provinz Bozen, Paolo Sartori, hat bereits ein Ausweisungsdekret erlassen.

Sartori betonte, dass Drogenhandel in der Region nach wie vor ein ernstzunehmendes Problem sei: „Jeder Schlag gegen diesen kriminellen Sumpf ist ein Schritt hin zu mehr Sicherheit und Lebensqualität.“