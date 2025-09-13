Aktuelle Seite: Home > Chronik > Drogenrazzia in Bozen: Polizei wird fündig
Festnahme eines 43-Jährigen

Drogenrazzia in Bozen: Polizei wird fündig

Samstag, 13. September 2025 | 10:02 Uhr
DSC_2932
Quästur
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Polizei hat am Freitagnachmittag einen 43-jährigen Nigerianer wegen Drogenhandels festgenommen. Die Ordnungshüter hatten den Mann beschattet, nachdem er sich mit bekannten Drogenabhängigen im Park der Religionen unterhalten hatte.

Den Beamten fiel auf, dass der Mann sich mit den Betroffenen zu verhandeln schien, ohne jedoch Drogen auszuhändigen.

Kurz darauf verfolgten die Ermittler den Verdächtigen und hielten ihn auf. Der 43-jährige Asylwerber ist der Polizei bereits wegen zahlreicher Drogendelikte bekannt.

Bei seiner Durchsuchung stießen die Beamten auf 102 versiegelte Dosen mit einem Gesamtgewicht von rund 70 Gramm. Bei den Drogen handelte es sich um Heroin (48,7 Gramm), Kokain (14,25 Gramm) und Haschisch (5,61 Gramm).

Zusätzlich zu den Drogen beschlagnahmte die Polizei 240 Euro in bar – eine Summe, bei der es sich mutmaßlich um den Erlös aus dem Verkauf von Drogen handelt.

Der Mann wurde festgenommen und in das Gefängnis von Bozen überstellt. Nun muss sich die Justiz mit dem Fall befassen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Kommentare
172
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Italien vor weiterem Rekordtief bei der Geburtenrate
Kommentare
59
Italien vor weiterem Rekordtief bei der Geburtenrate
Wildcamper in den Dolomiten: Erste Gemeinde strafft die Zügel
Kommentare
58
Wildcamper in den Dolomiten: Erste Gemeinde strafft die Zügel
„Sie hat die Ehe zerstört, deshalb ist seine Handlung nachvollziehbar“
Kommentare
53
„Sie hat die Ehe zerstört, deshalb ist seine Handlung nachvollziehbar“
Von München nach Venedig: Deutsche E-Biker stranden auf 2.600 Metern
Kommentare
30
Von München nach Venedig: Deutsche E-Biker stranden auf 2.600 Metern
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 