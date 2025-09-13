Drogenrazzia in Bozen: Polizei wird fündig

Von: mk

Bozen – Die Polizei hat am Freitagnachmittag einen 43-jährigen Nigerianer wegen Drogenhandels festgenommen. Die Ordnungshüter hatten den Mann beschattet, nachdem er sich mit bekannten Drogenabhängigen im Park der Religionen unterhalten hatte.

Den Beamten fiel auf, dass der Mann sich mit den Betroffenen zu verhandeln schien, ohne jedoch Drogen auszuhändigen.

Kurz darauf verfolgten die Ermittler den Verdächtigen und hielten ihn auf. Der 43-jährige Asylwerber ist der Polizei bereits wegen zahlreicher Drogendelikte bekannt.

Bei seiner Durchsuchung stießen die Beamten auf 102 versiegelte Dosen mit einem Gesamtgewicht von rund 70 Gramm. Bei den Drogen handelte es sich um Heroin (48,7 Gramm), Kokain (14,25 Gramm) und Haschisch (5,61 Gramm).

Zusätzlich zu den Drogen beschlagnahmte die Polizei 240 Euro in bar – eine Summe, bei der es sich mutmaßlich um den Erlös aus dem Verkauf von Drogen handelt.

Der Mann wurde festgenommen und in das Gefängnis von Bozen überstellt. Nun muss sich die Justiz mit dem Fall befassen.