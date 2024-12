Drogensüchtige und betrunkene Frau greift mehrere Personen an

Von: fra

Bozen – In den frühen Sonntagmorgen-Stunden wurde die Polizei zu einem Vorfall im Vereinssaal “Arci Dominicano” in der Siemensstraße gerufen, wo eine heftige Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann gemeldet wurde, die in eine körperliche Auseinandersetzung eskalierte.

Als die Beamten der Polizei vor Ort eintrafen, fanden sie eine junge Frau vor, bei der es sich um die 22-jährige B. A. aus Bozen handelte. Sie war bereits wegen zahlreicher Straftaten, darunter Körperverletzung, Gewalt gegen und Bedrohung von Beamten, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Diebstahl, polizeilich bekannt.

B. A. war offensichtlich stark alkoholisiert und unter Drogeneinfluss und griff sowohl ihren Bruder, dessen Freundin als auch andere Anwesende gewaltsam an. Ohne Rücksicht auf die Polizeibeamten, die eingreifen wollten, schlug sie mit Tritten und Schlägen um sich. Ihr gelang es sogar, die Uniformen zweier Beamten teilweise zu zerreißen.

Trotz mehrfacher Aufforderung, sich zu beruhigen, konnte die Frau nicht kontrolliert werden. Schließlich wurde sie ins Polizeiauto gesetzt und zur Dienststelle gebracht, wo sie ihre aggressive und bedrohliche Haltung fortsetzte. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde B. A. wegen Widerstandes und Gewalt gegen die Staatsgewalt festgenommen.

Angesichts ihrer Vergangenheit und des Vorfalls erließ der Quästor von Bozen, Paolo Sartori, eine präventive Sicherheitsmaßnahme gegen B. A.: einen “Zugangsstopp” (DASPO Willy) zu öffentlichen Einrichtungen für zwei Jahre.