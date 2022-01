Einbrecher klettern bis in dritten Stock

Bozen – Im Bozner Stadtviertel Gries haben kletteraffine Einbrecher kurz vor Jahreswechsel für Wirbel gesorgt. Immer wieder wurde von Einbrüchen in höhergelegenen Stockwerken berichtet – so etwa in der Mendelstraße.

Am vergangenen Mittwochabend haben unbekannte Täter auch in der Egger-Lienz-Straße zugeschlagen. Über ein Vordach und das Geländer sind die Fassadenkletterer bis in den dritten Stock gelangt und versuchten dort, die Balkontür aufzubrechen.

Was die Übeltäter aber nicht zu wissen schienen: Die Bewohner – eine Familie mit drei kleinen Kinder waren im Schlafzimmer. Durch den Lärm aufgeschreckt, haben die Bewohner das Licht im Wohnzimmer angemacht. Daraufhin sind die Täter geflohen. Hinterlassen haben sie gut sichtbare Einbruchsspuren an der Balkontür.

Der Familienvater hat umgehend die Carabinieri verständigt. Als diese eintrafen, waren die Einbrecher aber bereits über alle Berge.

Einbrecher in Silvesternacht festgenommen

Unweit von dem Tatort in der Egger-Lienz-Straße ist in der Fagenstraße bei der Kellerei Schmid-Oberrautner in der Silvesternacht ein Einbrecher verhaftet worden.

Der Georgier wurde von der Polizei in flagranti ertappt, als er dabei war, über ein Vordach in das Gebäude einzudringen. Einem mutmaßlichen Komplizen gelang die Flucht.

Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, könnte es sich zumindest um einen der Kletter-Einbrecher handeln, die zuvor in der Gegend ihr Unwesen getrieben haben.