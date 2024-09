EGA – zusätzliche Öffnungszeiten zur Einwilligung

Von: mk

Bozen – Damit dem Gesundheitspersonal der Zugang zu den medizinischen Daten und Befunden ermöglicht wird, müssen die Bürgerinnen und Bürger die Einwilligung zur Einsichtnahme in die Elektronische Gesundheitsakte erteilen. Um dies zu erleichtern, wurden nun zusätzliche Öffnungszeiten eingerichtet.

Die Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin der Gesundheitsbezirke Brixen und Bruneck nutzen nun auch die Elektronische Gesundheitsakte (EGA), um die Gesundheitsdaten ihrer Patientinnen und Patienten zu sehen, wie dies bereits in den Bezirken Meran und Bozen der Fall ist.

Damit sie und auch das übrige behandelnde Gesundheitspersonal auf die in der EGA abgelegten Dokumente und Daten zugreifen können, müssen die Bürgerinnen und Bürger zuvor das Einverständnis zur Einsichtnahme erteilen.

Die Einwilligung kann sowohl online, direkt in der EGA, geschehen oder in den Gesundheitssprengeln des Landes. Um den Bürgerinnen und Bürgern im Raum Brixen und Bruneck, die Abgabe der Einverständniserklärung zu erleichtern, wurden die Öffnungszeiten ausgeweitet, und zwar jene

• der Schalter der Krankenhäuser Bruneck und Innichen,

• der Schalter der Notaufnahmen in den Krankenhäusern Brixen und Sterzing,

• des Sprengels in Brixen.

Die genannten Schalter sind an allen Samstagen im September (7., 14., 21. und 28. September) zusätzlich zu den üblichen Öffnungszeiten von 8.00 bis 13.00 Uhr geöffnet.

Online kann das Einverständnis zur Einsichtnahme rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche abgegeben werden.

Alle Infos zur Elektronischen Gesundheitsakte (EGA) findet man online unter https://gesundheit.provinz.bz.it/ega.