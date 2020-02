Ehrenburg: Treppensturz endet tödlich

Martin Knolleisen [51] am Ende der Kellertreppe gefunden

Ehrenburg – Im Pustertal ist gestern der 51-jährige Martin Knolleisen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Mann wurde in seinem Haus in Ehrenburg am Ende der Kellertreppe tot aufgefunden, berichtet das Tagblatt Dolomiten.

Der umgehend verständigte Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Es wird davon ausgegangen, dass Knolleisen Stunden zuvor über die Treppe gestürzt ist und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen hat.

Martin Knollseisen hinterlässt seine Mutter und Geschwister. Er wird am Montag in Ehrenburg zu Grabe getragen.

