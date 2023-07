Eifersuchtsdrama in Bozen

Bozen – In Bozen ist es am Dienstagnachmittag inmitten der Sommerhitze zu einer bedenklichen Eifersuchtstat gekommen. Am Bozner Boden wurde ein tschechischer Staatsbürger niedergestochen. Der Mann musste nach der Erstversorgung ins Bozner Krankenhaus gebracht werden. An der linken Schulter hatte er drei Verletzungen. Außerdem wurde er am Hals sowie an einer Hand von der Klinge getroffen. Die Ärzte enthalten sich der Prognose.

Der mutmaßliche Täter – ein Italiener (50) von außerhalb der Provinz – verständigte nach dem Vorfall selbst die Polizei. Er wolle sich erklären, gab er am Telefon an.

Vor Ort sagte er den Ordnungshütern, die Tat aus Eifersucht begangen zu haben. Bei dem Opfer hat es sich um den neuen Liebhaber seiner Frau gehandelt. Der Italiener wurde in die Quästur gebracht und dort wegen versuchten Mordes festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt.