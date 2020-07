Ein paar heiße Tage kommen auf uns zu

Bis zu 35 Grad am Dienstag

Bozen – Der diesjährige Sommer war bisher gnädig zu all jenen, die unter Hitze leiden. Lang andauernde Hitzewellen, wie wir sie in Südtirol aus anderen Jahren kennen, blieben aus und teilweise waren die Temperaturen gefühlt recht frisch.

Das könnte sich mit kommender Woche aber schlagartig ändern. Landesmeteorologe Dieter Peterlin sagt nämlich ein paar heiße Tage voraus. Am Dienstag werden sogar 35 Grad Celsius erwartet.

Ein Hochdruckgebiet mit trockenen Luftmassen sorgt ab Montag für stabiles Wetter. Es ist sonnig. Tagsüber entwickeln sich nur ein paar flache Quellwolken.

Am Dienstag ist es dann sonnig und heiß. Am Nachmittag steigt die Gewitterneigung nur etwas an.

Im Laufe des Mittwochs wird es unbeständig. Die Wolken nehmen allmählich zu und vor allem am Nachmittag kommt es zu einigen teils kräftigen Gewittern. Der Donnerstag verläuft recht sonnig, am Nachmittag sind wieder einzelne Gewitter möglich.

Sonnig und stabil wird es voraussichtlich am Freitag.