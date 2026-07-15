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Die Suche nach Vermissten geht weiter

Ein Toter bei Kentern von Boot nahe Alcatraz

Mittwoch, 15. Juli 2026 | 09:29 Uhr
Die Suche nach Vermissten geht weiter
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/HEATHER DIEHL
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Von: APA/AFP

Beim Kentern eines Boots nahe der früheren Gefängnisinsel Alcatraz in der Bucht der US-Westküstenmetropole San Francisco ist nach Angaben der Behörden mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen würden vermisst, sagte Feuerwehrchef Dean Crispen in einem kurzen Video, das die Stadtverwaltung am Dienstag (Ortszeit) im Onlinedienst Instagram veröffentlichte. Feuerwehr und Polizei suchten mit Hubschraubern, Flugzeugen und Rettungsbooten nach den Vermissten.

Zunächst war unklar, ob das Boot die beliebte Touristenattraktion ansteuerte, als der Brand ausbrach. An Bord des Bootes seien insgesamt 19 Menschen gewesen, sagte Crispen. Die Einsatzkräfte seien wegen eines gemeldeten Brands auf dem Boot ausgerückt. Als sie sich näherten, sei das Boot gesunken. Nach Angaben der “Los Angeles Times” wurde ein Mensch im Wasser schwer verletzt. Laut Behörden wurden 16 Menschen gerettet.

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