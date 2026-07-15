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Was wollten die drei Männer mit den Jungvögeln?

Mittwoch, 15. Juli 2026 | 09:22 Uhr
15.07.2026 CC Egna
Carabinieri
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Von: luk

Bozen – Die Carabinieri haben in Auer drei junge Männer aus der Provinz Bergamo wegen des Verdachts auf unerlaubten Besitz geschützter Wildvögel angezeigt. Drei kleine Vögel konnten unversehrt in die Natur zurückgebracht werden.

Ausgelöst wurde der Einsatz durch den Hinweis eines Anwohners, der ein verdächtiges Auto mit mehreren Insassen im Ortszentrum gemeldet hatte. Eine Streife der Carabinieri aus Truden im Naturpark kontrollierte daraufhin das Fahrzeug.

Bei der Durchsuchung entdeckten die Exekutivbeamten in einem Rucksack im Wagen drei lebende Jungvögel. Für deren Besitz konnten die Fahrzeuginsassen laut Carabinieri keine rechtmäßige Begründung vorweisen. Der Verdacht lautet auf einen Verstoß gegen die italienischen Bestimmungen zum Schutz der Wildfauna.

Nach Rücksprache mit der Landesforstbehörde wurden die Tiere untersucht und anschließend wieder in ihrem natürlichen Lebensraum freigelassen.

Die drei Fahrzeuginsassen wurden auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft in Bozen angezeigt. Die Ermittlungen der Carabinieri dauern an.

Für die Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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