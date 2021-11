Einbrecher bei der Gewerkschaft

Bozen – Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag in die Büros der Gewerkschaft CGIL in der Bozner Romstraße eingedrungen. Dabei entwendeten sie laut der Tageszeitung Alto Adige eine Kassette mit 200 Euro sowie zwei gebrauchte Mobiltelefone.

Der oder die Einbrecher gelangten über den Innenhof auf das Dach einer Garage. Von dort konnten sie aus über ein Fenster in die Räumlichkeiten einsteigen. Ein Fahrradständer wurde dabei als Leiter verwendet.

Das Büro wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Allerdings wurde glücklicherweise nicht alles auf den Kopf gestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass eine von der Gewerkschaft betreute Person – die die Räumlichkeiten kennt – für den Einbruch verantwortlich ist.