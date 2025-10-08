Einbrecher flüchten ohne Beute und werden geschnappt

Von: Ivd

Brenner – Die Carabinieri von Brenner haben drei Personen aus Bozen angezeigt, die verdächtigt werden, in Pontigl versucht zu haben, in ein Wohnhaus einzubrechen. Alle drei sind bereits wegen Eigentumsdelikten vorbestraft.

Laut den Ermittlungen hatten die Verdächtigen die Eingangstür aufgebrochen und sich Zugang zur Wohnung verschafft. Der Einbruch wurde jedoch vereitelt, als der Sohn der Hausbesitzerin, der im unteren Stockwerk wohnt, Geräusche hörte, nachsah und die Täter überraschte. Diese flohen daraufhin ohne Beute.

Die Carabinieri konnten das Fluchtfahrzeug in Sterzing anhalten. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten keine Beute oder Einbruchswerkzeuge. Dennoch reichten die gesammelten Beweise aus, um die drei wegen versuchten schweren Diebstahls in Mittäterschaft und Hausfriedensbruchs anzuzeigen.

Die Ermittler heben hervor, dass solche präventiven und repressiven Einsätze entscheidend seien, um Eigentumsdelikte einzudämmen und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken.