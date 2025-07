Einbrecher in Salzburg von Hausbewohner angeschossen

Von: apa

Im Salzburger Stadtteil Gnigl hat sich am Donnerstag der Bewohner eines Einfamilienhauses mit einer Schusswaffe gegen zwei Einbrecher gewehrt. Wie die Polizei in einer ersten Information berichtete, versuchten eine Frau und ein Mann, in das Haus einzudringen. Die beiden dürften dann vom Bewohner kurz vor 16.00 Uhr auf frischer Tat ertappt worden sein. Als der Einbrecher den 66-Jährigen mit einem Messer bedrohte, gab dieser einen oder mehrere Schüsse auf den Einbrecher ab.

Dabei wurde der Einbrecher verletzt. Wie schwer, das stand zunächst nicht fest. Der Mann wurde von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand nach bisherigen Informationen zu keinem Zeitpunkt, teilte die Polizei mit. Der Hausbesitzer dürfte die Waffe legal besessen haben. Zu dem Zwischenfall kam es offenbar im Garten des Hauses. Über die Identität des Einbrechers und der Einbrecherin lagen zunächst keine gesicherten Informationen vor.