“Einbrecher lebt im eigenen Haus”

Von: luk

Bozen – In den Wohnanlagen an der Europaallee 176 reißen die Einbruchsmeldungen nicht ab. In der Nacht auf Dienstag kam es erneut zu mehreren Diebstählen in den Kellerräumen des Wobi-Komplexes: Entwendet wurden Kleidung, Schuhe, zwei Fahrräder sowie weitere Gegenstände mit teils hohem emotionalem Wert. Viele Keller sind sichtbar beschädigt, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Manche Türen wurden aufgebrochen, andere stehen leer, weil die Bewohner ihre Wertsachen inzwischen in die Wohnungen verlagert haben. Ein älterer Anwohner ließ sogar eine zweite, gepanzerte Tür einbauen.

Am Hauseingang zeigt sich die Misere ebenso deutlich: Der defekte Türöffner ist seit drei Jahren außer Betrieb. Besucher müssen sich per Mobiltelefon anmelden. Paketboten, die niemanden erreichen, lassen ihre Sendungen oft ungesichert zurück, was ein gefundenes Fressen für Diebe ist.

Die Bewohner vermuten, dass der Täter im Mehrfamilienhaus lebt. Auffällig: Weder am Fahrradhof noch an den Kellereingängen sind Einbruchspuren zu finden. Ein Antrag auf Videoüberwachung wurde laut Aussagen der Bewohner ignoriert. Francesca Tosolini, Präsidentin des Wohnbauinstituts IPES, erklärt: „Wir führen Umfragen unter den Mietern durch, wenn Kameras gewünscht werden. Die defekten Türsprechanlagen werden ab Mai ausgetauscht.“

Auch andere Gebäude in der Europaallee, insbesondere die Hausnummern 35 bis 41, kämpfen mit ähnlichen Problemen. „Die Lage ist außer Kontrolle – sowohl was Sicherheit als auch Sauberkeit betrifft“, sagt Samir Sekali Zine, Bewohner und Vertreter der Liste “La Civica”. Trotz steigender Betriebskosten fehle es an spürbaren Verbesserungen im Alltag. Tosolini kündigt an, dass man für diese Gebäude Sicherheitspersonal zur Überwachung prüfe. Das ist ein Konzept, das 2021 als Pilotprojekt in Bozen und Meran bereits erste Erfolge gezeigt habe.