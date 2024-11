Einbrecher quartierte sich in Wohnung in Wien ein

Von: apa

Eine unliebsame Rückkehr aus dem Urlaub hat ein Wiener erleben müssen: Der Mann kam nach sechs Wochen im Ausland am Freitag zurück in seine Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus, in der während seiner Abwesenheit wohl ein 30-Jähriger Unterschlupf gefunden hat. Der Einbrecher flüchtete schließlich aus einem Fenster vor den alarmierten Beamten und versuchte sich noch zu verstecken, hieß es am Samstag von der Polizei. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Der Mieter der Wohnung bemerkte bei seiner Rückkehr, dass das Türschloss manipuliert war. Besorgt über einen möglichen Einbruch kontaktierte er die Polizei. Beamte der Sondereinheit WEGA verschafften sich schließlich Zutritt zu der von innen versperrten Wohnung. Unterdessen flüchtete der Einbrecher durch ein Fenster in rund acht Metern Höhe in den Innenhof. Schuhabdrücke an der Fassade und abgebrochene Äste deuteten darauf hin, dass der Tatverdächtige sich über die Hausmauer ins Freie begeben hat und dort auf einen Baum gesprungen war.

Bei der Suche nach dem Mann entdeckten die Beamten ihn in einer leer stehenden Erdgeschosswohnung in einem desolaten Wohnhaus in der Nähe des Tatorts. Der 30-jährige syrische Staatsbürger versteckte sich dort unter einer Bettdecke. In seinen Haaren befanden sich noch Spuren von Gestrüpp, zudem wiesen Bekleidung und Schuhe Farbspuren der Hausfassade auf. Bei dem Mann konnte auch ein fehlendes Handy des Mieters gefunden werden.

Der bisher nicht polizeibekannte Mann wurde von Beamten der Polizeiinspektion Storchengasse vorläufig festgenommen. Das in der Wohnung des Opfers aufgefundene Stemmeisen wurde als mutmaßliches Tatwerkzeug sichergestellt, hieß es von der Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 30-Jährige auf freiem Fuß wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls angezeigt.