Einbrecherin klaut Schmuck im Wert von 10.000 Euro

Von: mk

Meran – Beamte des Polizeikommissariats in Meran haben am Dienstag eine 45-jährige Frau angezeigt, die für einen Einbruch in eine Wohnung in Obermais verantwortlich gemacht wird. Den Ermittlern war es gelungen, die mutmaßliche Täterin rasch zu identifizieren und die gestohlene Beute sicherzustellen.

Ein Meraner Bürger hatte sich am Nachmittag bei der Polizei gemeldet, um Anzeige aufgrund eines Einbruchs in seiner eigenen Wohnung zu erstatten, der sich erst wenige Stunden zuvor ereignet hatte. Unbekannte hatten gewaltsam ein Fenster des Schlafzimmers aufgebrochen und anschließend mehrere wertvolle Schmuckstücke, darunter goldene Armreifen und Ringe, aus den Kommoden entwendet.

Die Beamten nahmen umgehend die Ermittlungen auf und rekonstruierten den genauen Zeitpunkt des Diebstahls. Offenbar hatte sich dieser in den frühen Morgenstunden zugetragen, nachdem die Wohnungsinhaber ihr Zuhause verlassen und sich zu ihrer Arbeit aufgemacht hatten.

Die Auswertung der Aufnahmen von Überwachungskameras im betroffenen Gebiet führte die Ermittler schließlich zur eindeutigen Identifizierung der mutmaßlichen Täterin. Es handelt sich um die 45-jährige italienische Staatsbürgerin C. K., eine polizeibekannte Nomadin mit zahlreichen einschlägigen Vorstrafen. Die Ermittler wussten, dass sie bereits mehrfach auf ähnliche Weise in Wohnungen eingebrochen war.

Die Polizisten eilten unverzüglich zum Wohnsitz von C.K. in einem nahegelegenen Nomadenlager, um dort die Behausung der Frau zu durchsuchen – mit Erfolg: Innerhalb des Lagers konnte die gesamte Beute, die im Appartement in Obermais entwendet worden war, sichergestellt werden. Der Wert der goldenen Armreifen, Halsketten, Ringe und Ohrringe wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

C.K. wurde bei der Bozner Staatsanwaltschaft wegen schweren Diebstahls angezeigt. Die Besitzer des Schmucks zeigten sich unterdessen sichtlich erleichtert über die schnelle Aufklärung des Falls.

Angesichts der Tatsache, dass die Frau ihren Lebensunterhalt offenbar durch Diebstähle und andere Eigentumsdelikte bestreitet, ordnete Quästor Paolo Sartori eine Sonderüberwachung an.

“Die zeitnahe Anzeige der Besitzer war entscheidend, um eine mehrfach vorbestrafte Kriminelle zu identifizieren und der Justiz zu übergeben sowie die gesamte Beute wiederzubeschaffen und den rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben”, hob Sartori hervor. “Es ist eine der Prioritäten der Staatspolizei, den Anliegen der Bürger umgehend nachzukommen und schnell zu handeln, um diejenigen zu ermitteln und der Justiz zuzuführen, die sich durch ihr Verhalten außerhalb des Gesetzes und der allgemeinen Regeln des zivilen Zusammenlebens bewegen.”