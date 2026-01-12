Aktuelle Seite: Home > Chronik > Einbruch in Bozner Bar endet mit Festnahme
Mit dem Stein durch die Glastür

Einbruch in Bozner Bar endet mit Festnahme

Montag, 12. Januar 2026 | 13:39 Uhr
dsc_8607
Quästur Bozen
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Bei einer groß angelegten Sicherheitsaktion in mehreren zentralen Stadtvierteln hat die Staatspolizei in der Nacht auf Montag einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der 26-jährige Mann soll in ein Bar-Lokal in der Zone Don Bosco eingebrochen sein und dabei die Kasse entwendet haben.

Der Vorfall ereignete sich im Rahmen einer speziellen Kontrolle, die am Wochenende von Quästor Giuseppe Ferrari angeordnet worden war. An den gemeinsamen Einsätzen beteiligten sich neben der Staatspolizei auch Carabinieri, Finanzpolizei, Stadtpolizei sowie das Heer. Kontrolliert wurden insbesondere die Bereiche rund um den Obst-, den Mazzini-, den Dominikaner- sowie den Pfarrplatz, nachdem dort zuletzt vermehrt Bürger über Belästigungen und illegale Aktivitäten berichtet hatten.

Kurz nach Mitternacht meldete ein Zeuge einen laufenden Einbruch in einem Barbetrieb. Ein Mann sei mit einer Kassenschublade in Richtung Reschenbrücke geflüchtet. Dank der Personenbeschreibung konnte die Polizei den Verdächtigen wenig später in der Nähe aufgreifen und auf die Wache bringen.

Auf fast frischer Tat ertappt

Videoaufnahmen bestätigten den Tathergang: Der Mann soll mit einem Stein die Eingangstür eingeschlagen und anschließend die Kasse entwendet haben. Diese wurde später, mitsamt dem Bargeld, in einer nahegelegenen Hecke gefunden.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 26-jährigen tunesischen Staatsbürger und Asylwerber, der laut Polizei bereits mehrfach vorbestraft ist. Er wurde wegen schweren Diebstahls auf frischer Tat verhaftet und in die Arrestzellen der Quästur gebracht.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Kommentare
47
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Kommentare
29
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Kommentare
28
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Machado bietet Trump Weitergabe von Friedensnobelpreis an
Kommentare
22
Machado bietet Trump Weitergabe von Friedensnobelpreis an
Heimatbund mahnt vor Olympia zur Wahrung der Identität
Kommentare
20
Heimatbund mahnt vor Olympia zur Wahrung der Identität
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 