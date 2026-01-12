Einbruch in Bozner Bar endet mit Festnahme

Von: Ivd

Bozen – Bei einer groß angelegten Sicherheitsaktion in mehreren zentralen Stadtvierteln hat die Staatspolizei in der Nacht auf Montag einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der 26-jährige Mann soll in ein Bar-Lokal in der Zone Don Bosco eingebrochen sein und dabei die Kasse entwendet haben.

Der Vorfall ereignete sich im Rahmen einer speziellen Kontrolle, die am Wochenende von Quästor Giuseppe Ferrari angeordnet worden war. An den gemeinsamen Einsätzen beteiligten sich neben der Staatspolizei auch Carabinieri, Finanzpolizei, Stadtpolizei sowie das Heer. Kontrolliert wurden insbesondere die Bereiche rund um den Obst-, den Mazzini-, den Dominikaner- sowie den Pfarrplatz, nachdem dort zuletzt vermehrt Bürger über Belästigungen und illegale Aktivitäten berichtet hatten.

Kurz nach Mitternacht meldete ein Zeuge einen laufenden Einbruch in einem Barbetrieb. Ein Mann sei mit einer Kassenschublade in Richtung Reschenbrücke geflüchtet. Dank der Personenbeschreibung konnte die Polizei den Verdächtigen wenig später in der Nähe aufgreifen und auf die Wache bringen.

Auf fast frischer Tat ertappt

Videoaufnahmen bestätigten den Tathergang: Der Mann soll mit einem Stein die Eingangstür eingeschlagen und anschließend die Kasse entwendet haben. Diese wurde später, mitsamt dem Bargeld, in einer nahegelegenen Hecke gefunden.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 26-jährigen tunesischen Staatsbürger und Asylwerber, der laut Polizei bereits mehrfach vorbestraft ist. Er wurde wegen schweren Diebstahls auf frischer Tat verhaftet und in die Arrestzellen der Quästur gebracht.