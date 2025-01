Einbruch in Bozner Nobelviertel

Von: luk

Bozen – In der vergangenen Nacht kam es zu einem aufsehenden Einsatz der Staatspolizei in der Südtiroler Landeshauptstadt: Mehrfach vorbestrafte Männer wurden festgenommen, nachdem sie in eine Villa in der Runkelsteinerstraße eingebrochen waren.

Gegen 2.00 Uhr erreichte die Ordnungshüter über die Notrufnummer von einem Anwohner der entscheidende Hinweis. Er war vom Fenster aus auf verdächtige Aktivitäten im Garten der Villa aufmerksam geworden. Drei Männer, die nach dem Überwinden des Zauns auf das Grundstück gelangt waren, versuchten, aus mehreren geparkten Fahrzeugen – darunter ein Porsche, ein Mercedes, ein BMW und ein VW – Wertgegenstände zu stehlen.

Schnell eingesetzte Streifen der Polizei trafen wenige Minuten nach der Alarmierung am Tatort ein und überraschten die Einbrecher, als diese gerade die Beute in einem Beutel verstauten und versuchten, sich mit einem gestohlenen elektrischen Fahrrad zu entfernen. Als die Polizisten die Festnahme vornahmen, versuchten die Täter, sich mit Gewalt zu wehren. Zwei der Verdächtigen wurden schnell gefasst, während der dritte nach einer kurzen Flucht in der Nähe gestellt werden konnte.

Die Tatverdächtigen, identifiziert als N. H. (24 Jahre), M. R. (28 Jahre) und M. Z. (33 Jahre), alle marokkanische Staatsbürger mit internationalem Schutzstatus, wurden wegen Diebstahls und Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen.

In Anbetracht der Schwere der Tat und der vorangegangenen Straftaten der Beschuldigten hat Quästor, Paolo Sartori, unverzüglich die zuständige Kommission für Flüchtlinge aufgefordert, den internationalen Schutzstatus der Festgenommenen zu überprüfen und eine Ausweisungsverfügung zu erlassen.