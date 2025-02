Einbruch in Raiffeisenkasse – und niemand hat es bemerkt

Profis in Frangart am Werk

Von: mk

Frangart – Eine Bande an professionellen Einbrechern soll am Wochenende die Raiffeisenkassenfiliale in Frangart geplündert haben, die am Kreisverkehr beim Pillhof steht. Rund 100.000 Euro wurden erbeutet. Die Carabinieri ermitteln.

Die Täter sollen zwischen Freitagabend und Sonntagnacht in Aktion getreten sein. Ihnen ist es gelungen, die Alarmanlage auszuschalten und zwei Eingangstüren aufzubrechen.

Anschließend leerten sie den Tresor und den Bankomat, ohne dass Anrainer etwas bemerkten.

Die Filiale steht mitten im Gewerbegebiet. Mehrere Handwerker leben dort in Dienstwohnungen. Doch weil es keine Explosion gab, hat niemand etwas gehört, berichtet Alto Adige online.

Allem Anschein nach ist es der Bande gelungen, mit beunruhigender Leichtigkeit in das Geldinstitut einzudringen.