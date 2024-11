Einbruch in TabakgeschÃ¤ft: Serienkrimineller gefasst und ausgewiesen

Von: luk

Bozen – In der Nacht des 7. Oktober wurde in ein Tabakgeschäft im St.-Gertraud-Weg in der Südtiroler Landeshauptstadt eingebrochen. Der Täter erbeutete dabei Zigaretten, Bargeld sowie eine Vielzahl von „Gratta e Vinci“-Rubbellosen im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Dank intensiver Ermittlungen der Staatspolizei, insbesondere der Kriminalpolizei der Quästur von Bozen, gelang es, den Einbrecher trotz seiner Verkleidung zu identifizieren. Es handelt sich um einen 39-jährigen tunesischen Staatsbürger, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist und sich legal in Italien aufhält.

Am gestrigen Vormittag durchsuchte die Polizei seine Wohnung, wobei ein Großteil der gestohlenen Ware, darunter etwa 100 Zigarettenpackungen und rund 200 ungenutzte Rubbellose, sichergestellt werden konnte. Der Verdächtige hatte zudem in den Tagen nach dem Einbruch versucht, die erbeuteten Gewinnlose in verschiedenen Tabakgtrafiken der Stadt einzulösen und so rund 1.000 Euro unrechtmäßig zu kassieren.

Bereits im vergangenen Jahr war der Mann wegen ähnlicher Einbrüche in Tabakläden im Bozner Stadtteil Don Bosco verhaftet worden, was ihn auch diesmal schnell in den Fokus der Ermittlungen rückte.

Aufgrund der Schwere der Tat und der bisherigen Vorstrafen hat der Quästor von Bozen, Paolo Sartori, entschieden, dem Täter die Aufenthaltsgenehmigung zu entziehen und einen Ausweisungsbescheid zu erlassen. Der 39-Jährige wird somit aus Italien abgeschoben.