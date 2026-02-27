Aktuelle Seite: Home > Chronik > Einbruchswelle: „Das können wir so nicht weiter tolerieren“
Bürgermeister Albin Kofler erzürnt

Einbruchswelle: „Das können wir so nicht weiter tolerieren“

Freitag, 27. Februar 2026 | 16:40 Uhr
Von: mk

Karneid – Nach erneuten und wiederholten dreisten Einbrüchen in der Gemeinde Karneid macht Bürgermeister Albin Kofler seinem großen Unmut Luft: „Wo soll das hinführen, wenn rechtschaffene Familien immer wieder Angst davor haben müssen, dass plötzlich maskierte Einbrecher im Kinderzimmer, in der Küche oder am Bett stehen und den Tätern – wenn sie denn geschnappt werden – keine wirklichen Konsequenzen drohen?“

In den vergangenen Tagen ist in den verschiedenen Dörfern der Gemeinde Karneid erneut mehrfach eingebrochen worden. „Die Täter ziehen von Dorf zu Dorf und von Haus zu Haus“, berichtet Bürgermeister Albin Kofler. Dabei seien die Einbrecher an Dreistigkeit kaum zu übertreffen.

„Augenscheinlich haben die Täter keine Angst davor, erwischt zu werden, steigen auch dann in Wohnungen und Häuser ein, wenn die Eigentümer zuhause sind, und machen sogar vor Kinderzimmern nicht halt.“ Bürgermeister Kofler meint, dass dies nicht weiter toleriert werden könne, und appelliert an die Nachbarschaftshilfe.

„Gemeinsam mit unseren Ordnungskräften muss es doch gelingen, die Einbrecher zu stellen“, sagt der Bürgermeister. Gleichzeitig fordert Kofler, dass die Täter nicht nur gefasst und angezeigt werden, „denn wenn die Einbrecher nach wenigen Tagen wieder auf freiem Fuß sind, werden sie munter weitermachen.“ Das gelte es mit vereinten Kräften in der Nachbarschaft, in der Gemeinde, aber auch im Land zu verhindern.

Bezirk: Salten/Schlern

