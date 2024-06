Einbruchswelle erschüttert Meran

Von: AP

Meran – In der Nacht auf Donnerstag wurde das Stadtzentrum von Meran von Kriminellen heimgesucht, die in mindestens fünf Geschäfte eingebrochen sind. Dabei wurden Vitrinen und Glastüren zerstört. Die Carabinieri bestätigten, dass Einbrüche in die Bäckerei „Ultnerbrot“ in der Freiheitsstraße und das Geschäft „Tito Speck“ in der Laubengasse verübt wurden. Bei der Bäckerei wurde die Glastür zerbrochen und Bargeld aus der Kasse gestohlen.

Ähnliche Vorgehensweisen wurden auch in anderen Geschäften im Stadtzentrum von Meran beobachtet, darunter auch „Tito Speck“, jedoch wurde dort laut Carabinieri nichts entwendet. Weitere Mitglieder des Handels- und Dienstleistungsverbandes hds meldeten ebenfalls Einbrüche, darunter „Athesia“, die Pizzeria Hellweger und das Lederwarengeschäft „Nova“. Ob in allen Geschäften etwas geklaut wurde, ist noch nicht klar, aber der Sachschaden ist beträchtlich.

Die Carabinieri haben die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen und überprüfen die Aufnahmen der Überwachungskameras im Stadtzentrum. Hauptmann Simone Pellecchia, Kommandant der Carabinieri-Kompanie Meran, unterstrich die Wichtigkeit der Anzeigeerstattung und betonte die Zivilcourage der Bürger:

„Ich möchte nochmals dazu aufrufen, Alarmanlagen einzubauen und diese mit den Carabinieri zu verbinden. Alarmanlagen einzubauen ist eine Investition in mehr Sicherheit, sie mit den Carabinieri zu verbinden ist kostenlos. Damit können wir bei Einbrüchen rasch ausrücken und haben die Möglichkeit, die Kriminellen auf frischer Tat zu ertappen.“

Indes verurteilen der Wirtschaftsverband hds mit Präsident Philipp Moser und hds-Ortsobmann Joachim Ellmenreich auf Schärfste die vielen Einbrüche, die in Meran in der vergangenen Nacht erfolgt sind.

„Der Schaden für die Betriebe ist immens. Das kann nicht sein. Hier ist hart durchzugreifen. Ordnung und Sicherheit sind oberste Priorität für unsere Städte und Orte. Hier müssen wir uns sicher fühlen, aufhalten und bewegen können!“

so Moser und Ellmenreich abschließend. Sie fordern eine scharfe Aktion von Seiten der Ordnungshüter. Viele Handels- und Gastronomiebetriebe gerade in den Städten sind mit Sorgen und Ängsten konfrontiert. Diese Situation stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit der Mitarbeiter, aber auch die Kunden dar.