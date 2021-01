Eindringlicher Appell: „Wir müssen volle Kanne impfen“

Bozen – Dr. Bernd Andergassen ist Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin. Seit 20 Jahren lebt er mit seiner Frau und den beiden Kindern in München. Derzeit hilft er an der Corona-Intensivstation in Bozen mit. In einem ergreifenden Video, das auf Youtube hochgeladen wurde, erklärt er, warum an der Massenimpfung kein Weg vorbeiführt.

In dem Video gibt der Mediziner einen Einblick in seinen Alltag. Viele Menschen könnten sich kaum vorstellen, was sich auf einer Covid-19-Intensivstation abspielt. „Viele halten nicht einmal die Geschichten darüber aus, die ich ihnen erzähle – ganz zu schweigen von der Realtität“, erklärt Andergassen.

Trotzdem will er sich der Herausforderung stellen. Er vergleicht seinen Einsatz mit dem eines Extremsportlers. Gleichzeitig könne er durch seine Arbeit vielen Menschen helfen.

Dass das Infektionsgeschehen in der warmen Jahreszeit wie letztes Jahr abflaut, glaubt Andergassen nur teilweise. „Dazu hat sich das Virus bereits zu sehr verbreitet“, betont der Arzt. Er rechnet damit, dass die Infektionen zwar sinken, aber nicht mehr so tief wie im Sommer 2020.

Für ihn gibt es deshalb nur einen Ausweg. „Wir müssen volle Kanne impfen“, erklärt der Arzt. Neben dem richtigen Verhalten in den nächsten drei bis vier Monaten gibt es zur Impfung laut ihm keine Alternative.

„Wir sind in einer Katastrophensituation. Wir müssen etwas tun. Wir können es uns nicht leisten zu diskutieren“, lautet sein Appell.

Hier geht es zum Video: