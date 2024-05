Eine besonders mutige Frau wird in Meran geehrt

Meran – Am heutigen Freitag hat der Ausschuss von Meran, geleitet von Bürgermeister Dario Dal Medico in Begleitung von Gemeindereferent Nerio Zaccaria, im Rathaus Annalisa Fioretti empfangen, die kürzlich in Rom in der Abgeordnetenkammer zur „Donna coraggiosa 2024“ (mutigen Frau 2024) gekürt worden war. Die Auszeichnung Donne coraggiose wird vom Bürgerinnen Netzwerk EO an 15 Frauen verliehen, die in Italien und auf der ganzen Welt im Dienste ihres Landes leben und arbeiten.

Annalisa Fioretti, ursprünglich aus der Gegend von stammt, aber Meran im Herzen trägt, ist Mutter von zwei Mädchen und arbeitet seit 2016 im Tappeiner Krankenhaus als Chirurgin, die sich auf Atemwegserkrankungen spezialisiert hat.

Sie ist Extrembergsteigerin und Höhenmedizinerin, Forscherin und aktive Förderin von sozialen Aktivitäten. Im Jahr 2016 gründete sie die gemeinnützige Organisation „Il nodo infinito“, nachdem sie nach Pakistan gereist war, um den Gasherbrum I zu besteigen und das Leben der kleinen Sakina zu retten, die damals fünf Jahre alt und schwer herzkrank war. Mit Hilfe einer Journalistin der Zeitung Eco sammelte sie die finanziellen Mittel (22.000 Euro), organisierte die Reise und die Operation in Mailand und rettete ihr Leben im Jahr 2012. 2015 bei der Besteigung des Lothse (in der Nähe des Everest) erlebte sie das Erdbeben und die Lawine hautnah mit. Immer an vorderster Front als Retterin in medizinischen Camps, um der nepalesischen Bevölkerung zu helfen, die durch das Erdbeben, das 25 Menschenleben forderte, verwüstet wurde.

Der Faden der Solidarität zwischen Italien und Pakistan ist ungebrochen. 2021 organisierte Annalisa erneut eine Spendenaktion – dieses Mal, um Sakina den Schulbesuch zu ermöglichen. Im Februar 2023 erfuhr sie mit großer Freude die gute Nachricht: Sakina wurde an der öffentlichen Schule in Skardu aufgenommen. Im selben Jahr war sie die erste Frau, die die 100 km lange Überquerung des Deosai-Plateaus in Pakistan (von 4200 auf 4600 m Höhe und bei -20 Grad in der Nacht) unter extremen Bedingungen schaffte – eine Leistung, die sie in sechseinhalb Tagen vollbrachte, während der Zeitplan für die Expedition acht Tage vorsah.

„Der Preis wird jedes Jahr an Frauen verliehen, die sich durch Fleiß und ständigem Engagement, Belastbarkeit, Professionalität und Kompetenz im institutionellen, gesundheitlichen, wissenschaftlichen, militärischen, sozialen, kulturellen und journalistischen Bereich, für die Wahrung der Menschenrechte, im Bereich der Solidarität und in der Welt des Sports ausgezeichnet haben. Es ist mir eine große Freude und Ehre, Annalisa Fioretti heute im Rathaus zu empfangen, und ich denke, es ist meine Pflicht als Bürgermeister, diese Geschichte bekannt zu machen, die nicht nur eine sportliche Leistung auf den höchsten Gipfeln der Welt ist, sondern auch von einem außergewöhnlichen menschlichen Engagement erzählt, einem Lebensbeispiel zum Nachahmen, aus dem wir unendlich viel Inspiration schöpfen können”, sagte Bürgermeister Dario Dal Medico.