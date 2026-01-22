Aktuelle Seite: Home > Chronik > Eingebrochene Eisläuferinnen am Irrsee gerettet
Eingebrochene Eisläuferinnen am Irrsee gerettet

Donnerstag, 22. Januar 2026 | 13:32 Uhr
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Von: apa

Zwei Eisläuferinnen sind am späten Mittwochnachmittag am Irrsee im Bezirk Vöcklabruck eingebrochen. Bergeversuche mit einem Stand-up-Paddelboard bzw. einem Boot scheiterten. Schließlich wurden die Frauen von der Crew eines Rettungshubschraubers hochgezogen, berichteten die Polizei und die Feuerwehr Zell am Moos. Die 56- und die 49-Jährige wurden ins Spital eingeliefert.

Als die kurz zuvor alarmierte Polizei gegen 16 Uhr beim See eintraf, sahen die Beamten etwa 200 Meter vom Ufer entfernt zwei Frauen. Eine hatte sich selbst aus dem Wasser ziehen können und stand auf der Eisfläche. Die andere war noch im Wasser und versuchte vergeblich, wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen. Ein Polizist versuchte es mit einem Board, brach aber selbst ein. Auch mit einem Boot kam man nicht zu den beiden Frauen, da der See von einer dünnen Eisschicht bedeckt war.

Nach wenigen Minuten traf der Rettungshubschrauber ein und setzte sich knapp über die Wasseroberfläche, sodass sich die Besatzung abseilen und die Frauen bergen konnte. Die 56-Jährige war stark unterkühlt und wurde mit dem Rettungshubschrauber, die 49-Jährige mit dem Rettungswagen ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. An dem Einsatz waren insgesamt rund 65 Personen von Feuerwehr, Rettung, Wasserrettung und Polizei beteiligt.

